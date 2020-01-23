2020-01-23T11:51:38+03:00
Общество

Власти Москвы назвали три самые популярные профессии для самозанятых

К концу 2019 года официально зарегистрировали работу на себя 192 тысячи москвичей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Самыми популярными направлениями для бизнеса самозанятых москвичей стали уборка помещений, фотография и изготовление изделий ручной работыСамыми популярными направлениями для бизнеса самозанятых москвичей стали уборка помещений, фотография и изготовление изделий ручной работыФото: Алексей ФОКИН
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Самыми популярными направлениями для бизнеса самозанятых москвичей стали уборка помещений, фотография и изготовление изделий ручной работы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По окончании 2019 года в Москве официально зарегистрированы 192 тысячи самозанятых граждан.

- Одним из самых перспективных направлений оказался фотобизнес. Эта сфера занимает лидирующие позиции, даже несмотря на высокую плотность рынка и необходимость постоянно учиться, - написано в сообщении с результатами исследования.

Ещё одним популярным направлением работы самозанятых стала уборка помещений. Её чаще всего заказывают крупные торговые центры и организации, чей офис находится в бизнес-центрах. Кроме того, сервисами клининга пользуются частные лица, а именно некрупные заказы - самый оптимальный вариант для самозанятых. Отрасль также привлекательна тем, что у неё низкие порог вхождения и конкуренция.

- Режим самозанятых граждан получил широкую поддержку у москвичей: каждый месяц их число в столице увеличивается на 15-20 тыс., а их общее количество вдвое превысило плановый показатель для города, - прокомментировал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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