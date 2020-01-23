В Иерусалиме начались переговоры Путина и Нетаньяху
Российский лидер примет участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда
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Российский президент Владимир Путин прибыл в Израиль для участия в качестве гостя в форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом". Президент РФ также проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Уточняется, что Путин примет участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда.
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ИСТОЧНИК KP.RU