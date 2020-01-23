Судно-инспектор проводит проверку вдоль "Северного потока-2"
К расположенному в водах Дании участку газопровода "Северный поток-2" подплыло многофункциональное судно Stril Explorer, занимающееся инспекцией морских трубопроводов.
Оно прошло вдоль недостроенной нитки с целью проведения проверки. За маршрутом движения корабля можно следить на портале MarineTraffic.
Известно, что норвежское судно Stril Explorer с 2015 года находится в аренде у компании MMT SWEDEN, с которой оператор "Северного потока-2" заключил договор. В обязанности экипажа корабля входит визуальный осмотр газопровода и инструментальный контроль.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
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ИСТОЧНИК KP.RU