Сербия и Черногория не смогли договориться по вопросу церкви

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:41:46+03:00

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Президент Черногории и Сербии Мило Джуканович и Александар Вучич не смогли договориться по ситуации вокруг православной церкви. Об этом по итогам переговоров в Иерусалиме сообщил лидер республики.

Напомним, что в конце прошлого года парламент Черногории принял закон "О свободе вероисповедания", который предусматривает изъятие всей церковной собственности у Сербской православной церкви. Дело в том, что Джуканович обвиняет СПЦ в попытке сохранить монополию в его стране, а потому планирует добиваться автокефалии по примеру Украины.

Такой настрой Подгорицы спровоцировал массовые протесты не только в Сербии и Республике Сербской, но и в самой Черногории. Сайт kp.ru писал, что акции вылились в тычки с полицией.

"Мы долго разговаривали о положении сербского народа и недавно принятом законе о свободе вероисповедания в Черногории и согласились, что наши позиции очень удалены и по этим вопросам нет возможности достичь общей позиции", - заявил Вучич.

Он добавил, что разговор велся в цивилизованном ключе, и обе стороны прекрасно понимают - два народа не должны быть противопоставлены друг другу. Обсуждение ситуации будет возобновлено в кратчайшие сроки. Это необходимо с целью снижения напряженности в обществе и поиска решений, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU