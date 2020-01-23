Сергей Лавров прослезился на церемонии открытия памятника героям Блокады
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прослезился во время церемонии открытия памятника героям героям-защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти» в Иерусалиме.
В церемонии также приняли участие президент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В Израиле проходит празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим и День памяти жертв Холокоста.
В основание монумента заложена капсула с землей с Пискаревского кладбища, где похоронены жертвы Великой Отечественной войны и защитники Ленинграда.
Ранее сайт kp.ru приводил слова Владимира Путина на праздновании 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим и Дня памяти жертв Холокоста.
- Антисемитизм заканчивается Освенцимом, нужно быть очень внимательными, чтобы не допустить повторения истории, - сказал Путин
Довели Лаврова до слез: Глава МИД России на церемонии открытия памятника героям Блокады.
ИСТОЧНИК KP.RU