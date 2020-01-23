Сергей Лавров прослезился на церемонии открытия памятника героям Блокады

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:31:45+03:00

Глава МИД России Сергей Лавров прослезился во время церемонии открытия памятника «Свеча памяти» в Иерусалиме Фото: Евгения ГУСЕВА

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прослезился во время церемонии открытия памятника героям героям-защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти» в Иерусалиме.

В церемонии также приняли участие президент России Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В Израиле проходит празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим и День памяти жертв Холокоста.

В основание монумента заложена капсула с землей с Пискаревского кладбища, где похоронены жертвы Великой Отечественной войны и защитники Ленинграда.

Ранее сайт kp.ru приводил слова Владимира Путина на праздновании 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим и Дня памяти жертв Холокоста.

- Антисемитизм заканчивается Освенцимом, нужно быть очень внимательными, чтобы не допустить повторения истории, - сказал Путин

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756411" frameborder="0"></iframe> Довели Лаврова до слез: Глава МИД России на церемонии открытия памятника героям Блокады.

ИСТОЧНИК KP.RU