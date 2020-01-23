23 Янв. 2020 2020-01-23T15:20:59+03:00

Более 10 миллионов украинцев живут за чертой бедности Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что более 10 миллионов граждан Незалежной находятся за чертой бедности.

- Пока мы имеем такое бедное население, которое должны думать о том, как прокормить семью, мы будем иметь огромные предпосылки для коррупции. - подчеркнул глава правительства.

Гончарук уверен: чтобы убрать коррупцию, необходимо системно поднимать уровень жизни населения.

В декабре прошлого года уровень безработицы на Украине резко подскочил по сравнению с ноябрем того же года на 17% и составил 338,2 тысячи человек.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Гончарук впервые высказался после того, как президент сохранил его премьер-министром Украины. Напомним, 17 января Алексей Гончарук написал заявление об отставке после скандала с попаданием в Сеть аудиозаписи, на которой премьер критикует деятельность президента Украины Владимира Зеленского.

ИСТОЧНИК KP.RU