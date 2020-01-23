Польша создала штаб для отслеживания выступлений Путина в Израиле

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:55:43+03:00

В Варшаве опасаются, что президент России попытается "навязать собственную версию истории" Второй мировой войны

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Польша сформировала кризисный штаб для отслеживания выступлений участников Всемирного форума памяти жертв Холокосте, который проходит в израильском мемориальном комплексе Яд Вашем. Особенно Варшаву интересуют высказывания президента России Владимира Путина.

Глава канцелярии польского правительства Михал Дворчик заявил, что в республике опасаются попыток главы государства "навязать собственную версию истории" Второй мировой войны. Для того, чтобы Путин не смог выставить Варшаву в невыгодном свете, и создана специальная группа, в которую вошли представители президента, премьер-министра и МИД страны.

"Мы будем сразу же реагировать в зависимости от того, что произойдет в Иерусалиме", - цитирует Дворчика Польское агентство печати.

Сайт kp.ru писал, что президент Польши Анджей Дуда отказался от посещения Всемирного форума памяти жертв Холокоста, потому что ему не разрешили выступить с речью, а Владимиру Путину, наоборот, предоставили такую возможность.

Также одной из причин называлось участие министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца в организации мероприятия. Варшава обижена на него за слова о том, что поляки "впитали антисемитизм с молоком матери".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756338" frameborder="0"></iframe> Визит Путина в Израиль.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU