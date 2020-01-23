2020-01-23T14:45:40+03:00
В мире

"Она главный экономист ?": Глава минфина США посоветовал Грете Тунберг поступить в колледж

Стивен Мнучин заявил, что экоактивистке необходимо пройти курс экономики и только тогда выступать перед публикой
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Министр финансов США Стивен Мнучин посоветовал шведской экоактивистке Грете Тунберг поступить в колледж и пройти курс экономики, прежде чем к ее словам начнут прислушиваться люди.

- Она главный экономист? Когда она поступит в колледж и станет изучать экономику, она может вернуться в Давос и выступить перед нами, - иронично отметил Мнучин.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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