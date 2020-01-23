2020-01-23T15:36:14+03:00
Политика

Эксперты предрекли изменения в налоговой политике страны

Уклоняться от налогов станет сложнее
Елена АКИМОВА
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Эксперты уверены, что при Михаиле Мишустине в стране произойдут изменения в налоговой сфереЭксперты уверены, что при Михаиле Мишустине в стране произойдут изменения в налоговой сфереФото: Михаил ФРОЛОВ
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Эксперты уверены, что с приходом на пост премьер-министра Михаила Мишустина в России произойдет ряд налоговых изменений. Скорее всего, уклоняться от обязательных платежей и тем более, находить лазейки, станет сложнее.

В первую очередь перемены связывают с поиском 4,5 триллионов рублей, которые потребуются на исполнение предложений президента.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов отметил, что найти эти деньги возможно.

- Есть резервы, возможность отменить существующие налоговые льготы. Наконец, давайте вспомним про то, что Белоусов говорил о металлургах, получивших сверхприбыли в результате девальвации рубля. Тогда это звучало вне законодательного контекста, сейчас вполне возможны реальные перемены, - отметил эксперт.

Новое правительство вряд ли пойдет по пути, которым двигался прежний кабмин.

- Правило брать нужно у бедных, а бизнес и богатых трогать нельзя не актуально. Конечно, в какой-то мере эта практика сохранится, но возможно уменьшение налогового бремени на домашние хозяйства и, по крайней мере, на основную массу бедных в России. Скорее всего, будут изыскиваться новые схемы. Прежняя примитивная «Давайте возьмём ещё у бедных – они и так бедные» не сможет так решительно использоваться, - комментирует ИА «НСН» Колташов.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о 10 первых шагах Михаила Мишустина на посту премьера: рост доходов россиян, адресная поддержка бедных, помощь бизнесу. Депутаты узнали, что новый премьер будет требовать от своих министров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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