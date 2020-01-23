2020-01-23T16:14:09+03:00
В мире

На Украине сообщили, что не пустили в страну трех российских политиков

В Киеве подчеркнули, что два визитера являлись представителями "Единой России", а третий - Компартии РФ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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На Украине сообщили, что не пустили в страну трех российских политиковНа Украине сообщили, что не пустили в страну трех российских политиковФото: REUTERS
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В пограничной службе Украины сообщили, что в минувшую среду не были пропущены на территорию страны два человека, которые представились как представители "Единой России", а также еще один россиянин, который назвался представителем Компартии РФ.

- Они сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом, - отметили в погранслужбе.

Накануне из Лондона в украинский аэропорт "Борисполь" прибыл гражданин РФ, который назвался представителем партии "Единая Россия", пишет "РИА-Новости". Россиянина не пустили в Киев , и на следующий день он направился в Германию.

- Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании закона Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили, - заявили в погранслужбе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на Украину не пустили двух сотрудников российских СМИ. В частности, одного из журналистов развернули на границе из-за «незаконного посещения» Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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