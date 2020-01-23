Министр окружающей среды Словакии подал в отставку после пьяного дебоша в ресторане

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:57:59+03:00

Вместе с братом они побили стеклянные двери и официанта, требуя уважения к министру

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Пьяный дебош в ресторане Братиславы стоил министру окружающей среды Словакии Ласло Солимошу места. Накануне он сходил с братом «поужинать», напились мужчины настолько, что чиновник решил требовать от окружающих к себе дополнительного уважения. Начали с посуды и стеклянной двери. Их попытался остановить один из официантов, который в итоге закончи вечер в больнице с побоями.

Усмирить их удалось только подоспевшим сотрудникам полиции. Мужчин доставили в участок, в отношении дебоширов возбудили уголовные дела по статье о хулиганстве и порче имущества. После мужчин отпустили по домам, но на этом для чиновника история не закончилась.

Как сообщает местное радио rtvs.sk, 23 января министр объявил о своей отставке. Он сообщил об этом на конференции.

- Прошу прощения у своей семьи, коллег по министерству и общественности,-

ИСТОЧНИК KP.RU