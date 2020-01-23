Настоящая легенда: Путина потряс факт из истории блокадного Ленинграда

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:06:44+03:00

Находясь в ужасных условиях - без еды и тепла, люди продолжали помогать друг другу, чем могли

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Лишенные воды и тепла жители блокадного Ленинграда продолжали трудиться, творить и заниматься наукой, но больше всего поражает их готовность помогать близким. Об этом президент России Владимир Путин сказал во время своего выступления на церемонии открытия памятника в Израиле.

Глава государства заявил, что несколько дней назад ознакомился с архивными документами о Второй мировой войне, и один пункт из статистики его буквально поразил.

"Обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови", — сообщил Владимир Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756422" frameborder="0"></iframe> Путин на открытии памятника героям Блокады.Дмитрий СМИРНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU