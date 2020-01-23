2020-01-23T16:06:44+03:00
Политика

Настоящая легенда: Путина потряс факт из истории блокадного Ленинграда

Находясь в ужасных условиях - без еды и тепла, люди продолжали помогать друг другу, чем могли
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лишенные воды и тепла жители блокадного Ленинграда продолжали трудиться, творить и заниматься наукой, но больше всего поражает их готовность помогать близким. Об этом президент России Владимир Путин сказал во время своего выступления на церемонии открытия памятника в Израиле.

Глава государства заявил, что несколько дней назад ознакомился с архивными документами о Второй мировой войне, и один пункт из статистики его буквально поразил.

"Обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови", — сообщил Владимир Путин.

Путин на открытии памятника героям Блокады.Дмитрий СМИРНОВ

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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