Настоящая легенда: Путина потряс факт из истории блокадного Ленинграда
Лишенные воды и тепла жители блокадного Ленинграда продолжали трудиться, творить и заниматься наукой, но больше всего поражает их готовность помогать близким. Об этом президент России Владимир Путин сказал во время своего выступления на церемонии открытия памятника в Израиле.
Глава государства заявил, что несколько дней назад ознакомился с архивными документами о Второй мировой войне, и один пункт из статистики его буквально поразил.
"Обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови", — сообщил Владимир Путин.
Путин на открытии памятника героям Блокады.Дмитрий СМИРНОВ
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ИСТОЧНИК KP.RU