Учёные из МГУ создали материал, который может стать аналогом человеческой кожи

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:50:06+03:00

Создать настолько близкий по качествам к коже материал не удавалось, так как учёным всегда приходилось выбирать между прочностью и мягкостью Фото: Мария ЛЕНЦ

В синтетической ткани состоящие из нескольких частей сложные молекулы, которые способны к самосборке

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Российские учёные в союзе с американскими и французскими коллегами создали новый полимерный материал, у которого есть перспектива стать искусственным аналогом человеческой кожи. Результаты их работы опубликованы в журнале ACS Central Science.

Группа учёных, в которую входил руководитель лаборатории инженерного материаловедения МГУ профессор Дмитрий Иванов, опубликовала в 2018 году в журнале Science статью, где они рассказывали о создании аналога кожи хамелеона.

- Кожа обладает уникальными свойствами - она одновременно мягкая и упругая при соприкосновении, - цитируются слова Дмитрия Иванова в пресс-релизе МГУ.

Особенность материала ещё и в том, что его целостность можно нарушить только очень сильным механическим воздействием, поскольку при растяжении прочность кожи резко увеличивается. В процессе эволюции у животных выработался такой защитный механизм.

Создать такой материал не удавалось, так как учёным всегда приходилось выбирать между прочностью и мягкостью.

Создатели последней версии аналога кожи изобрели полимерный материал, суть которого заключается в том, что состоящие из нескольких частей сложные молекулы способны к самосборке.

Группа Дмитрия Иванова готовится к новому этапу исследований материала, для которого будет использовано современное оборудование на химическом факультете МГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU