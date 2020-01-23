В Великобритании украинский трезубец убрали из списка «экстремистской символики»

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:56:37+03:00

Ранее полиция внесла конституционный национальный символ и герб Украины в пособие по противодействии экстремизму

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Властям Украины удалось добиться исключения из списка «экстремистских символов» трезубца. Напомним, трезубец является конституционным национальным символом и изображен на гербе Украины. По неясной причине этот символ попал в пособие, которое британская полиция готовила для учителей, работников больниц. Как только об этом появилась информация в СМИ, украинские власти потребовали не только убрать трезубец из пособия, но и хотели извинений от Великобритании.

В четверг 23 января в посольстве Украины в Великобритании подтвердили, что пособие переписали:

- В ответ на многочисленные обращения украинском и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! – сказано в сообщении пресс-службы в твиттер.

Помимо трезубца в список попал логотип Greenpeace и ряда других общественных неправительственных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU