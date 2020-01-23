В Великобритании украинский трезубец убрали из списка «экстремистской символики»
Властям Украины удалось добиться исключения из списка «экстремистских символов» трезубца. Напомним, трезубец является конституционным национальным символом и изображен на гербе Украины. По неясной причине этот символ попал в пособие, которое британская полиция готовила для учителей, работников больниц. Как только об этом появилась информация в СМИ, украинские власти потребовали не только убрать трезубец из пособия, но и хотели извинений от Великобритании.
В четверг 23 января в посольстве Украины в Великобритании подтвердили, что пособие переписали:
- В ответ на многочисленные обращения украинском и по результатам работы украинских дипломатов, британская полиция приняла решение удалить Государственный герб Украины из антитеррористического пособия. Спасибо всем за неравнодушие! – сказано в сообщении пресс-службы в твиттер.
Помимо трезубца в список попал логотип Greenpeace и ряда других общественных неправительственных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU