2020-01-23T20:27:18+03:00
Политика

В израильском СМИ выступление Зеленского, просящегося в ЕС, назвали провалом

Президент Украины предложил принять возглавляемую им страну в Евросоюз вместо выбывшей Великобритании
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Зеленский участвовал в ежегодном форуме в ДавосеВладимир Зеленский участвовал в ежегодном форуме в ДавосеФото: REUTERS
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На израильском телеканале Arutz 7 вышел репортаж о Всемирном форуме в Давосе. Внимание журналистов привлекло выступление украинского президента Владимира Зеленского, во время речи которого «зал был практически пустой», тогда как до украинца выступал с аншлагом премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Удивило израильских журналистов также содержание выступления Зеленского, который неожиданно предложил включить в Евросоюз Украину вместо вышедшей Великобритании, где все-таки состоится Брексит. Зеленский в Давосе пожаловался на отсутствие свободного времени, из-за президентства приходится жертвовать временем, проведенным с семье.

В репортаже Arutz 7 напомнили о новогодних «каникулах» украинского лидера в дорогом отеле Омана. После того, как фото с отдыха попали в Сеть, команде Зеленского пришлось объясняться – журналистам сообщили, что то была рабочая поездка.

- Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком,- сказано в материале.

После Давоса Зеленский должен лететь в Иерусалим. Тут тоже вышла история, которую раскритиковали израильские журналисты. Президент Украины едва не устроил демарш. потребовал слово на форме по Холокосту. Слово не дали. Зеленский в страну полетел, но участвовать в форуме отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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