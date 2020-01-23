Костин сообщил о решении вопроса по списанию долгов ОПК

23 Янв. 2020 2020-01-23T20:47:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) должен расширять ассортимент выпускаемой продукции – такую задачу перед отраслью поставил во время Большой пресс-конференции президент Владимир Путин. На заводах ОПК можно было бы наладить выпуск медицинской продукции, телекомуникационные системы. При этом он признал, что сложилась ситуация закредитованности предприятий, это тормозит дальнейшее развитие.

В конце декабря 2019 года ЦБ и правительство разработали комплекс мер по выходу из проблемной ситуации. Направлений тут два – финансовые вложения в предприятия и реструктуризация долгов.

- В целом проблема решена, - рассказал о списании долгов в с предприятий ОПК директор ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала «Россия-24». - Мы в целом удовлетворены этим решением. Я думаю, что правительство тоже. Поэтому эта программа уже реализуется, и я считаю, что мы к этой теме в ближайшее время возвращаться не будем.

ИСТОЧНИК KP.RU