В Кремле объяснили, почему Путин и Зеленский не встретились в Иерусалиме

23 Янв. 2020 2020-01-23T21:24:37+03:00

Ранее от помощников Зеленского поступал в администрацию российского президента запрос на встречу

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Встреча Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Иерусалиме 23 января так и не состоялась. Причиной стал «демарш» Зеленского – ранее он попросил слово на форуме памяти жертв Холокоста. Получив отказ, он решил не отказываться от поездки в Иерусалим, но при этом на форум так и не попал.

В Кремле подтвердили, переговоров между президентами не было:

- Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум,- приводит сова пресс-секретаря президента Дмитрий Песков ТАСС.

Из Иерусалима Владимир Путин уже улетел. Он находится в Вифлееме, где состоится встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Ранее израильское СМИ раскритиковало украинского лидера за выступление в Давосе. Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие времени на семью, хотя история с его новогодними каникулами в Омане ее не забыта, и предложил включить Украину в состав ЕС вместо Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU