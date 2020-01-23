В Кремле объяснили, почему Путин и Зеленский не встретились в Иерусалиме
Встреча Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Иерусалиме 23 января так и не состоялась. Причиной стал «демарш» Зеленского – ранее он попросил слово на форуме памяти жертв Холокоста. Получив отказ, он решил не отказываться от поездки в Иерусалим, но при этом на форум так и не попал.
В Кремле подтвердили, переговоров между президентами не было:
- Не было. Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум,- приводит сова пресс-секретаря президента Дмитрий Песков ТАСС.
Из Иерусалима Владимир Путин уже улетел. Он находится в Вифлееме, где состоится встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Ранее израильское СМИ раскритиковало украинского лидера за выступление в Давосе. Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие времени на семью, хотя история с его новогодними каникулами в Омане ее не забыта, и предложил включить Украину в состав ЕС вместо Великобритании.
ИСТОЧНИК KP.RU