Госдеп подтвердил, что США ужесточают правила выдачи виз беременным

24 Янв. 2020 2020-01-24T02:58:13+03:00

Изменения вступят в силу уже в пятницу, 24 января

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Госдепартамент США подтвердил, что с 24 января ужесточаются правила выдачи въездных виз беременным женщинам. Таким образом вашингтонская администрация решила пресечь попытки иностранок гарантировать своему ребенку американское гражданство по праву рождения.

«Поездка в США, главной целью которой является получение американского гражданства ребенком благодаря тому, что он рождается на территории США, является недопустимым основанием для выдачи неиммиграционной визы типа «B», - говорится в официальном уведомлении госдепа.

Теперь, если у сотрудника дипмиссии возникнет подозрение, что подавшая заявку на визу для въезда в Штаты иностранка может там родить, то основной целью поездки будет считаться именно получение американского гражданства её будущим ребенком. И женщине придется доказывать, что это не так.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, что по данным американских СМИ, чаще всего специально едут рожать в США беременные из Китая, Нигерии и России.

ИСТОЧНИК KP.RU