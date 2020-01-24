Госдеп подтвердил, что США ужесточают правила выдачи виз беременным
Госдепартамент США подтвердил, что с 24 января ужесточаются правила выдачи въездных виз беременным женщинам. Таким образом вашингтонская администрация решила пресечь попытки иностранок гарантировать своему ребенку американское гражданство по праву рождения.
«Поездка в США, главной целью которой является получение американского гражданства ребенком благодаря тому, что он рождается на территории США, является недопустимым основанием для выдачи неиммиграционной визы типа «B», - говорится в официальном уведомлении госдепа.
Теперь, если у сотрудника дипмиссии возникнет подозрение, что подавшая заявку на визу для въезда в Штаты иностранка может там родить, то основной целью поездки будет считаться именно получение американского гражданства её будущим ребенком. И женщине придется доказывать, что это не так.
К слову, ранее сайт kp.ru писал, что по данным американских СМИ, чаще всего специально едут рожать в США беременные из Китая, Нигерии и России.
ИСТОЧНИК KP.RU