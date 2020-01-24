2020-01-24T02:58:13+03:00
Политика

Госдеп подтвердил, что США ужесточают правила выдачи виз беременным

Изменения вступят в силу уже в пятницу, 24 января
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Госдепартамент США подтвердил, что с 24 января ужесточает правила выдачи виз беременнымГосдепартамент США подтвердил, что с 24 января ужесточает правила выдачи виз беременнымФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Госдепартамент США подтвердил, что с 24 января ужесточаются правила выдачи въездных виз беременным женщинам. Таким образом вашингтонская администрация решила пресечь попытки иностранок гарантировать своему ребенку американское гражданство по праву рождения.

«Поездка в США, главной целью которой является получение американского гражданства ребенком благодаря тому, что он рождается на территории США, является недопустимым основанием для выдачи неиммиграционной визы типа «B», - говорится в официальном уведомлении госдепа.

Теперь, если у сотрудника дипмиссии возникнет подозрение, что подавшая заявку на визу для въезда в Штаты иностранка может там родить, то основной целью поездки будет считаться именно получение американского гражданства её будущим ребенком. И женщине придется доказывать, что это не так.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, что по данным американских СМИ, чаще всего специально едут рожать в США беременные из Китая, Нигерии и России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экстрадированный из Израиля в США Бурков на суде признал вину по двум пунктам обвинения
Трамп: Сообщения о деталях и сроках «сделки века» – чистые спекуляции
Канадских специалистов пригласили в Иран помогать расшифровывать «черные ящики» сбитого «Боинга»
Госдеп подтвердил, что США ужесточают правила выдачи виз беременным
В Болгарии трех россиян обвинили в покушении на предпринимателя Гебрева
Жертвами шторма «Глория» в Испании стали 13 человек, пострадали около 80
Пользователи жалуются на сбой в работе сервисов Google
Пушков: Надо бы Трампу «вдумчиво посмотреть» на часы Судного дня
Вице-президент США пригласил премьера Израиля в белый дом
Лондон отреагировал на предложение Путина провести саммит пяти стран ООН
В Китае из-за коронавируса закрыли пятый город
В ФАС определили список обязательных российских приложений для смартфонов
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Путин: Россия готова наращивать взаимодействие с Палестиной
Жена «похоронила» бывшего мужа для всех его друзей
В Кремле объяснили, почему Путин и Зеленский не встретились в Иерусалиме