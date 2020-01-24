Трюдо: Канада примет дополнительные меры для защиты от китайского коронавируса

24 Янв. 2020 2020-01-24T05:44:26+03:00

Канадский премьер подчеркнул, что власти страны воспринимают эту проблему очень серьезно

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Власти Канады намерены принять дополнительные меры защиты в связи с распространением опасного коронавируса 2019-nCoV, который вызывает тяжелую пневмонию нового типа.

«Очевидно, что мы воспринимаем эту проблему с коронавирусом очень серьезно. Конечно, мы рассматриваем дополнительные меры, которые должны быть приняты для безопасности канадцев и предотвращения распространения этого вируса» , - заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

Из-за эпидемии коронавируса в Китае всех прибывших из китайских городов пассажиров в международных аэропортах Канады просят сообщать сотрудникам таможенной службы, есть ли у них симптомы гриппа. Кроме того, Минздрав страны сообщил, что в электронные анкеты для всех приезжих добавят вопросы, касающиеся их самочувствия, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за нового коронавируса в Китае закрыли уже пять городов – Ухань, Чиби, Эчжоу, Хуанган и Сяньнин.

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ИСТОЧНИК KP.RU