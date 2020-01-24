Погода в Москве на 24 января 2020 года: снег с дождем и сильный ветер

24 Янв. 2020 2020-01-24T07:15:48+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 24 января 2020 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве на 24 января 2020 года будет облачной. В городе возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а также гололедица.

Температура воздуха днем составит +1..+3 градуса, а ночью столбики термометров опустятся примерно на градус. Атмосферное давление пониженное - 737 миллиметров ртутного столба.

Ветер сильный. Согласно данным Гидрометцентра России, воздушные потоки западного и юго-западного направлений разовьют скорость 5-10 метров в секунду. Временами порывы могут достигать 15 м/c.

Сайт kp.ru писал, что зима 2019-2020 получилась аномально теплой. Из-за этого в Подмосковье даже проснулись божие коровки и ежики. Видео с одним таким вышедшим из спячки животным появилось в интернете совсем недавно. "Колючка", похоже, хорошо себя чувствует, даже несмотря на снег.

ИСТОЧНИК KP.RU