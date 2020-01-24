2020-01-24T08:10:01+03:00
Политика

Совет Европы занялся поиском консультантов для проведения реформ на Украине

Основная цель- поддержание украинской системы государственной власти
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
ЕС ищет консультантов для помощи в реформах на УкраинеЕС ищет консультантов для помощи в реформах на УкраинеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Совет Европы занялся поиском консультантов для проведения реформ на Украине. Специально для этого был объявлен тендер, в рамках которого специалист будет оказывать услуги по программе «Децентрализация и реформа местного самоуправления на Украине». Требуются эксперты, разбирающийся в правовых и политических вопросах, сферах государственного и местного самоуправления.

Специалистам предстоит оказывать практическую помощь в проведении «административно-территориальной реформы (на муниципальном и районном уровнях); распределений полномочий между местными властями и местными государственными администрациями; надзоре за законностью действий местных властей».

Это позволит СЕ поддержать реформу украинской системы государственной власти и местного самоуправления, говорится в документах.

«Организация пригласит для участия в тендере по меньшей мере трёх потенциальных поставщиков для предоставления услуг на сумму от €2 тыс. (€5 тыс. для интеллектуальных услуг) до €55 тыс. без учёта налогов», — цитирует RT выдержки из тендера.

Ранее сообщалось, что в наступающем году незалежную ждут 2 важнейшие реформы - распродажа черноземов и децентрализация. Это будет уже совсем другая страна

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В больнице Небраски 19 медсестер родили 19 детей в 2019 году
Гидрометцентр: "Февраль будет больше похож на зимний месяц"
Совет Европы занялся поиском консультантов для проведения реформ на Украине
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 26
Названы самые популярные фрукты у россиян
Объявлен актерский состав фильма "Миссия: невыполнима 7"
Дуда не пожалел о решении не ехать на форум памяти Холокоста
Минкомсвязь опровергла данные о появлении списка бесплатных сайтов
Погода в Москве на 24 января 2020 года: снег с дождем и сильный ветер
ЦРУ обнародовало архивные документы о Бандере
Пхеньян официально подтвердил смену главы МИД КНДР
Трюдо: Канада примет дополнительные меры для защиты от китайского коронавируса
Арестованного в Греции Винника экстрадировали во Францию
Экстрадированный из Израиля в США Бурков на суде признал вину по двум пунктам обвинения
Трамп: Сообщения о деталях и сроках «сделки века» – чистые спекуляции
Канадских специалистов пригласили в Иран помогать расшифровывать «черные ящики» сбитого «Боинга»
Госдеп подтвердил, что США ужесточают правила выдачи виз беременным
В Болгарии трех россиян обвинили в покушении на предпринимателя Гебрева
Жертвами шторма «Глория» в Испании стали 13 человек, пострадали около 80
Пользователи жалуются на сбой в работе сервисов Google
Пушков: Надо бы Трампу «вдумчиво посмотреть» на часы Судного дня
Вице-президент США пригласил премьера Израиля в белый дом
Лондон отреагировал на предложение Путина провести саммит пяти стран ООН
В Китае из-за коронавируса закрыли пятый город
В ФАС определили список обязательных российских приложений для смартфонов
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Путин: Россия готова наращивать взаимодействие с Палестиной
Жена «похоронила» бывшего мужа для всех его друзей
В Кремле объяснили, почему Путин и Зеленский не встретились в Иерусалиме