24 Янв. 2020 2020-01-24T08:10:01+03:00

ЕС ищет консультантов для помощи в реформах на Украине Фото: REUTERS

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Совет Европы занялся поиском консультантов для проведения реформ на Украине. Специально для этого был объявлен тендер, в рамках которого специалист будет оказывать услуги по программе «Децентрализация и реформа местного самоуправления на Украине». Требуются эксперты, разбирающийся в правовых и политических вопросах, сферах государственного и местного самоуправления.

Специалистам предстоит оказывать практическую помощь в проведении «административно-территориальной реформы (на муниципальном и районном уровнях); распределений полномочий между местными властями и местными государственными администрациями; надзоре за законностью действий местных властей».

Это позволит СЕ поддержать реформу украинской системы государственной власти и местного самоуправления, говорится в документах.

«Организация пригласит для участия в тендере по меньшей мере трёх потенциальных поставщиков для предоставления услуг на сумму от €2 тыс. (€5 тыс. для интеллектуальных услуг) до €55 тыс. без учёта налогов», — цитирует RT выдержки из тендера.

Ранее сообщалось, что в наступающем году незалежную ждут 2 важнейшие реформы - распродажа черноземов и децентрализация. Это будет уже совсем другая страна

ИСТОЧНИК KP.RU