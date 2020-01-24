2020-01-24T10:11:46+03:00
Экономика

Минфин обсуждает вариант налога на накопления в новой пенсионной системе

Не исключено, что платить придется только с суммы инвестнакоплений
Елена АКИМОВА
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Минфин рассматривает вариант налога для выхода из ГППМинфин рассматривает вариант налога для выхода из ГППФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Минфин обсуждает вариант налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за выход из новой пенсионной системы. Он будет применять если человек захочет получить все накопленные деньги разом. Пока точная схема выплат не утверждена, но, по сообщениям источников, это может быть процент от суммы инвестиционных накоплений, а не со всего объема перечислений.

В таком варианте плата за выход будет в разы меньше, чем осуждалось ранее.

Сейчас вопрос прорабатывается и пока окончательного решения нет, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина. В свою очередь эксперты отметили, что частичное налогообложение минимизирует потери граждан, а вот взимание НДФЛ с полной суммы станет серьезным удалом по доходам населения. К тому же, полное налогообложение не станет дополнительным стимулом для людей, чтобы участвовать в пенсионных накоплениях.

Проект закона о новой системе накопительной пенсии – гарантированном пенсионном плане (ГПП). В соответствии с новой системой, человеку разрешат самостоятельно копить на пенсию. Для этого ему нужно будет уведомить работодателя и регулярно перечислять средства в выбранный негосударственный пенсионный фонд, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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