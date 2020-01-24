2020-01-24T12:31:23+03:00
Общество

Двое россиян получили по 12 лет тюрьмы в США за махинации с кредитными картами

Мужчины подделывали документы и похищали личные данные
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В США осудили двух россиян за киберпреступленияВ США осудили двух россиян за киберпреступленияФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Двое граждан России, Игорь и Денис Грушко, были приговорены в США к 12 годам тюремного заключения за киберпреступления. Мужчины в возрасте 29 и 33 лет признаны американским судом виновными в краже личной информации и сговоре с целью использования украденных кредитных карт. Кромке того россиян, проживающих в Форт-Лодердейл, обвинили в производстве поддельных документов и фальшивых кредитных карт.

Во время обыска в квартире преступников были обнаружены десятки считывающих устройство для банкоматов и скрытых видеокамер, которые использовались для кражи номеров кредитных карт и дальнейшего изготовления подделок.

Помимо этого у братьев были обнаружены листы с голограммами, которые предназначались для изготовления поддельных документов, удостоверяющих личность, передает сайт телеканала «Звезда».

Также суд постановил, что браться Грушко вступили в сговор с гражданином Украины Вадимом Вознюком, который помогал им похищать личные данные жителей Флориды. Мужчину также приговорили к тюремному заключению, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кремль: голосование по поправкам в Конституцию - это не формальность, а выбор
Адвокаты подают международные иски по делу россиянина Винника
Более 200 научных организаций вошли в инновационный кластер Москвы
Соловьев назвал премьера Украины "вурдалаком" из-за бандеровского лозунга
Ученые воссоздали голос египетского жреца, жившего три тысячи лет назад
Двое россиян получили по 12 лет тюрьмы в США за махинации с кредитными картами
Захарова отреагировала на публикацию доклада ЦРУ о "фашисте" Бандере
"Шанс" на спасение: в России начнут продавать парашюты для эвакуации с высоток
Рейсы из китайского Уханя в Москву отменены из-за вспышки коронавируса
Политолог прокомментировал публикацию ЦРУ доклада о Бандере
Женщина заказала убийство пожилой москвички, чтобы завладеть ее квартирой
Главы Еврокомиссии и Совета ЕС подписали соглашение о Brexit
Минфин обсуждает вариант налога на накопления в новой пенсионной системе
Дмитрий Козак стал новым замглавы администрации президента
Мединский и Орешкин стали помощниками президента России
Лицензия "Нижневолжского коммерческого банка" отозвана Центробанком
Большой шаг к «ядерной полуночи»: эксперт оценил перевод часов Судного дня
Отъезд принца Гарри и Меган Маркл подкосил здоровье Елизаветы II
Китай поддержал идею Путина провести саммит постоянных членов СБ ООН
В больнице Небраски 19 медсестер родили 19 детей в 2019 году
Гидрометцентр: "Февраль будет больше похож на зимний месяц"
Совет Европы занялся поиском консультантов для проведения реформ на Украине
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 26
Названы самые популярные фрукты у россиян
Объявлен актерский состав фильма "Миссия: невыполнима 7"
Дуда не пожалел о решении не ехать на форум памяти Холокоста
Минкомсвязь опровергла данные о появлении списка бесплатных сайтов
Погода в Москве на 24 января 2020 года: снег с дождем и сильный ветер