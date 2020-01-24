Двое россиян получили по 12 лет тюрьмы в США за махинации с кредитными картами

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:31:23+03:00

В США осудили двух россиян за киберпреступления Фото: EAST NEWS

Изменить размер текста: A A

Двое граждан России, Игорь и Денис Грушко, были приговорены в США к 12 годам тюремного заключения за киберпреступления. Мужчины в возрасте 29 и 33 лет признаны американским судом виновными в краже личной информации и сговоре с целью использования украденных кредитных карт. Кромке того россиян, проживающих в Форт-Лодердейл, обвинили в производстве поддельных документов и фальшивых кредитных карт.

Во время обыска в квартире преступников были обнаружены десятки считывающих устройство для банкоматов и скрытых видеокамер, которые использовались для кражи номеров кредитных карт и дальнейшего изготовления подделок.

Помимо этого у братьев были обнаружены листы с голограммами, которые предназначались для изготовления поддельных документов, удостоверяющих личность, передает сайт телеканала «Звезда».

Также суд постановил, что браться Грушко вступили в сговор с гражданином Украины Вадимом Вознюком, который помогал им похищать личные данные жителей Флориды. Мужчину также приговорили к тюремному заключению, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU