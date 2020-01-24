Соловьев назвал премьера Украины "вурдалаком" из-за бандеровского лозунга
Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал действия премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который позволил себе выкрикнуть бандеровский лозунг "Слава Украине!" во время выступления на Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе.
Журналиста возмутил тот факт, что сделано это было в День памяти жертв Холокоста в четверг, 23 января. Дело в том, что во время Второй мировой войны фразу "Слава Украине" произносили члены экстремистской Украинской повстанческой армии*, воевавшей на стороне нацистской Германии.
"Он это говорит в день памяти тех, кого убивали с этим криком ОУН*-УПА*. И у него в голове ничего не происходит, ничего не щелкает", - возмутился Соловьев в эфире телеканала "Россия 1".
Соловьев обозвал премьера Украины за бандеровский лозунг. Журналист раскритиковал Алексея Гончарука и назвал политика вурдалаком после того, как он озвучил лозунг "Слава Украине!" в Давосе
ИСТОЧНИК KP.RU
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