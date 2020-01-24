Более 200 научных организаций вошли в инновационный кластер Москвы

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:04:20+03:00

В январе к нему присоединились еще 7 участников

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В Московский инновационный кластер вошли более 700 организаций. В январе 2020 года его участниками стали еще семь вузов и научно-исследовательских институтов, сообщается на сайте мэра Москвы. К кластеру присоединились Российский химико-технологический университет им. Д.Менделеева, Институт общей и неорганической химии им. Н.Курнакова, Институт пластмасс им. Г.Петрова, Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, Медико-генетический научный центр им. Н.Бочкова, Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники им. В.Мокерова и Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения», являющаяся частью госкорпорации Роскосмос.

- В январе количество участников кластера превысило 700. Это и технологичный бизнес, и производственные площадки, и технопарки, и больше 200 научных организаций, - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Их исследовательская база, несомненно, будет полезна многим участникам, например, для глубокой научной экспертизы проектов.

Инновационный кластер Москвы - это единая площадка, объединяющая разработки науки, производства и других отраслей. Ее участниками являются ведущие российские научно-исследовательские институты и предприятия, высшие учебные заведения и исследовательские центры. Участникам инновационного кластера доступны около 190 мер поддержки, предоставляемых правительством Москвы и федеральными органами. Кластер помогает внедрять инновации, создавая эффективную систему взаимодействия науки и производства, объединяя стартапы, крупные корпорации, промышленные предприятия, малый и средний бизнес.

Ранее к Московскому инновационному кластеру присоединились госкорпорации и научно-исследовательские центры, являющиеся лидерами отечественной науки: НИИ «Курчатовский институт», фонд «Сколково», корпорация «Роснано», МГУ имени М.В. Ломоносова и МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Участники Московского инновационного кластера общаются на виртуальной площадке i.moscow. Онлайн-платформа помогает найти заказчиков, партнеров и инвесторов, снять подходящее помещение или разыскать необходимое оборудование.