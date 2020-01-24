Новый коронавирус 2020 в России: на границе введен усиленный контроль

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:34:39+03:00

Прибывающих из Китая граждан проверяют с помощью специального тепловизионного оборудования, чтобы новый коронавирус 2020 не распространился в России

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Новый коронавирус 2020 пока не добрался до России. Роспотребнадзор продолжает проводить комплекс противоэпидемических мероприятий, которые были запущены еще в конце прошлого года после первых сообщений о появлении в Китае ранее неизвестного заболевания.

На всех пунктах пропуска через государственную границу усилен двойной контроль. Особое внимание уделяется гражданам, прибывающим из неблагополучных регионов, где ранее были выявлены случаи заражения.

Все пассажиры с симптомами ОРВИ в обязательном порядке изолируются и обследуются лабораторно. Речь идет не только о тех, кого выявили в ходе санитарно-карантинного контроля, но и о людях, обратившихся за медицинской помощью в течение нескольких недель после прибытия из Китая. На настоящий момент, согласно данным ведомства, не выявлено ни одного случая заболевания тем самым коронавирусом.

Сайт kp.ru писал, что, по мнению экспертов, вероятность распространения "китайской пневмонии" у нас в стране довольно мала, но полностью исключать угрозу нельзя.

Тем временем, в КНР жертвами нового заболевания стали уже 26 человек. Свыше 830 заразились.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756465" frameborder="0"></iframe> Коронавирус из Китая.600 заболевших и 17 летальных исходов. Китай всеми силами старается не допустить дальнейшего распространения загадочного коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU