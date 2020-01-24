2020-01-24T14:33:21+03:00
Политика

Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований

У здания проходят митинги сторонников и противников экс-президента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-президент Украины Петр ПорошенкоЭкс-президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в государственное бюро расследований.

В пятницу, 24 января, у здания собрались не только сторонники, но и противники политика. Охрана около Госбюро значительно усилена. Перед тем, как войти в здание ведомства через живой коридор, экс-глава государства поздоровался с несколькими своими единомышленниками. Также его сопровождают адвокаты.

Согласно данным nv.ua, допрос связан с обвинением в совершении государственной измены при подписании минских договоренностей в 2015 году.

ГБР неоднократно вызывало пятого президента Украины на допросы, и один из них он недавно проигнорировал. Позже представители Порошенко заявили, будто не получали повестки на эту дату.

Сайт kp.ru писал. что это далеко не единственный случай. Однажды вместо допроса политик решил отправиться за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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