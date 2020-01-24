Новый коронавирус 2020 в Таиланде: вспышки заболевания не выявлено

24 Янв. 2020 2020-01-24T14:26:57+03:00

В аэропортах Бангкока, Пхукета и Чиангмая установлены тепловые камеры для профилактики нового коронавируса 2020 в Таиланде

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Новый коронавирус 2020 в Таиланде проявился всего лишь в нескольких случаях. Говорить о вспышке заболевания в этой стране нельзя.

Заразились две китаянки и то, факт наличия у них симптомов ОРВИ был выявлен еще на этапе досмотра пассажиров в аэропорту. Обоих женщин в возрасте 61 и 74 лет вылечили и отправили на родину. В Туристическом управлении Таиланда уверяют - волноваться не о чем.

"Министерство здравоохранения подтвердило, что вспышки коронавируса в стране не было. В Таиланде существует налаженная система эпиднадзора и скрининга для выявления заболеваний, вызываемых бетакоронавирусами MERS-CoV и SARS-CoV, птичьим гриппом и другими", - цитирует сайт kp.ru представителя ведомства.

В аэропортах Бангкока, Пхукета и Чиангмая, начиная с 3 января работают инфракрасные тепловые камеры. Досмотр прибывающих в страну пассажиров ведется круглосуточно. Угрозы безопасности и здоровью туристов нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756465" frameborder="0"></iframe> Коронавирус из Китая.600 заболевших и 17 летальных исходов. Китай всеми силами старается не допустить дальнейшего распространения загадочного коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU