2020-01-24T14:26:57+03:00
Туризм

Новый коронавирус 2020 в Таиланде: вспышки заболевания не выявлено

В аэропортах Бангкока, Пхукета и Чиангмая установлены тепловые камеры для профилактики нового коронавируса 2020 в Таиланде
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Туристов проверяют сразу в аэропортуТуристов проверяют сразу в аэропортуФото: REUTERS
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Новый коронавирус 2020 в Таиланде проявился всего лишь в нескольких случаях. Говорить о вспышке заболевания в этой стране нельзя.

Заразились две китаянки и то, факт наличия у них симптомов ОРВИ был выявлен еще на этапе досмотра пассажиров в аэропорту. Обоих женщин в возрасте 61 и 74 лет вылечили и отправили на родину. В Туристическом управлении Таиланда уверяют - волноваться не о чем.

"Министерство здравоохранения подтвердило, что вспышки коронавируса в стране не было. В Таиланде существует налаженная система эпиднадзора и скрининга для выявления заболеваний, вызываемых бетакоронавирусами MERS-CoV и SARS-CoV, птичьим гриппом и другими", - цитирует сайт kp.ru представителя ведомства.

В аэропортах Бангкока, Пхукета и Чиангмая, начиная с 3 января работают инфракрасные тепловые камеры. Досмотр прибывающих в страну пассажиров ведется круглосуточно. Угрозы безопасности и здоровью туристов нет.

Коронавирус из Китая.600 заболевших и 17 летальных исходов. Китай всеми силами старается не допустить дальнейшего распространения загадочного коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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