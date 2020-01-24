Новый коронавирус 2020 в Таиланде: вспышки заболевания не выявлено
Новый коронавирус 2020 в Таиланде проявился всего лишь в нескольких случаях. Говорить о вспышке заболевания в этой стране нельзя.
Заразились две китаянки и то, факт наличия у них симптомов ОРВИ был выявлен еще на этапе досмотра пассажиров в аэропорту. Обоих женщин в возрасте 61 и 74 лет вылечили и отправили на родину. В Туристическом управлении Таиланда уверяют - волноваться не о чем.
"Министерство здравоохранения подтвердило, что вспышки коронавируса в стране не было. В Таиланде существует налаженная система эпиднадзора и скрининга для выявления заболеваний, вызываемых бетакоронавирусами MERS-CoV и SARS-CoV, птичьим гриппом и другими", - цитирует сайт kp.ru представителя ведомства.
В аэропортах Бангкока, Пхукета и Чиангмая, начиная с 3 января работают инфракрасные тепловые камеры. Досмотр прибывающих в страну пассажиров ведется круглосуточно. Угрозы безопасности и здоровью туристов нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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