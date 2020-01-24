Экс-замгенсека ООН предположил, какие проблемы могут обсуждаться на саммите пяти стран

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:33:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе рассказал, какие вопрос могут обсуждаться на саммите пяти стран, предложенным Владимиром Путиным.

По мнению дипломата, острых вопросом сегодня очень много, они не ограничиваются иранской ядерной проблемой.

- Проблем полно – и в Африке, и в Латинской Америке, и в Евразии… Региональные кризисы и конфликты. Я бы на первое место поставил невыполнение Соединёнными Штатами соглашения по иранской ядерной программе, - комментирует ИА «НСН» эксперт.

Вопрос Ирана, безусловно, один из самых болезненных.

- США регулярно прибегают к санкциям. Это агрессивные меры, применяемые в политических и экономических целях. Санкции должны приниматься только по решению Совета безопасности ООН, - заключил Сергей Орджоникидзе.

Он также предположил, что в ближайшее время не стоит ждать от Владимира Путина каких-то серьёзных изменений во внешней политике.

Ранее Лондон вслед за Парижем тоже высказался по поводу предложения президента России Владимира Путина провести в этом году саммит пяти стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН. В британском МИД заявили, что ждут от Москвы дополнительных разъяснений по встрече.

ИСТОЧНИК KP.RU