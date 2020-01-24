2020-01-24T16:04:54+03:00
Экономика

В 2019 году промышленное производство в Ленинградской области выросло на 4,6 процента

Увеличивается в регионе и средняя зарплата
Павел ЧЕРНЫШОВ
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По итогам 2019 года индекс промпроизводства в Ленинградской области вырос на 4,6%. Регион подтверждает высокие темпы развития реальной экономики. Напомним, в предыдущие годы промышленность области также демонстрировала высокие темпы развития: в 2018 году — на 4,9%, а в 2017 году — на 5,5%.

«Стабильный результат, который демонстрируют наши предприятия, говорит о том, что сегодня экономика области в плюсе, - пояснил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Продукция областных производств востребована не только в России, но и за рубежом. В том числе благодаря нашей работе по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта в рамках нацпроекта».

Подобные положительные результаты в области промышленности обеспечивают региона гарантии по росту доходов населения, а это является одной из задач, которую президент России Владимир Путин поставил в своем послании Федеральному Собранию.

За последние 11 месяцев в Ленинградской области был отмечен рост средней заработной платы - она увеличилась на 5,9% и сейчас составляет 44944 рублей.

По данным Петростата, рост добычи полезных ископаемых в регионе составил 105,3% по сравнению с 2018 годом. Обрабатывающие производства в целом показали рост – 104,9%. Среди них наибольший прирост у предприятий, производящих мебель (+31,9%), кокс и нефтепродукты (+17,6%), оказывающих услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования (+16,6%), а также у производителей транспортных средств и оборудования (+12,7%), машин и оборудования (+9,5%) и текстильных изделий (+9,1%).

Помимо этого, на 2,8% за 2019 год в Ленинградской области увеличилось кондиционирование воздуха, а также в регионе выросло обеспечение электрической энергией, газом и паром.

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