2020-01-24T16:14:33+03:00
Звезды

Трек группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании

Клип на песню собрал более 200 миллионов просмотров на YouTube [видео]
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Трек группы "Тату" "All the things she said" получил платиновый статус в ВеликобританииТрек группы "Тату" "All the things she said" получил платиновый статус в ВеликобританииФото: Дарья ИСАЕВА
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Песня "All the things she said" российской группы "Тату" получила Платиновый статус в Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте Британской ассоциации производителей фонограмм (bpi).

Композиция является английским вариантом хита "Я сошла с ума", выпущенного 20 лет назад. За это время только в одной Британии было продано около 600 тысяч копий трека. Песня является единственным русским хитом, который возглавлял британский чарт UK Singles Chart четыре недели подряд.

Песня долгое время входила в десятку лучших по продажам в Великобритании и Франции. "All the things she said" и по сей день в ротации на многих зарубежных радиостанциях. А клип на неё с 2009 года собрал более 200 миллионов просмотров.

Напомним, что серебряный статус песня получила еще в 2003 году, спустя всего три года после официального релиза. Еще через 10 лет хит удостоился и золотого статуса.

t.A.T.u. - All The Things She Said.

ИСТОЧНИК KP.RU

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