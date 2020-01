Трек группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:14:33+03:00

Трек группы "Тату" "All the things she said" получил платиновый статус в Великобритании Фото: Дарья ИСАЕВА

Песня "All the things she said" российской группы "Тату" получила Платиновый статус в Великобритании. Об этом сообщается на официальном сайте Британской ассоциации производителей фонограмм (bpi).

Композиция является английским вариантом хита "Я сошла с ума", выпущенного 20 лет назад. За это время только в одной Британии было продано около 600 тысяч копий трека. Песня является единственным русским хитом, который возглавлял британский чарт UK Singles Chart четыре недели подряд.

Песня долгое время входила в десятку лучших по продажам в Великобритании и Франции. "All the things she said" и по сей день в ротации на многих зарубежных радиостанциях. А клип на неё с 2009 года собрал более 200 миллионов просмотров.

Напомним, что серебряный статус песня получила еще в 2003 году, спустя всего три года после официального релиза. Еще через 10 лет хит удостоился и золотого статуса.

t.A.T.u. - All The Things She Said.

ИСТОЧНИК KP.RU