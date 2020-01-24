Эрдоган подарил Меркель декоративное зеркало и шлем
24 января Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с рабочим визитом в Стамбул для открытия турецко-немецкого университета. После официальной церемонии её ждал приятный сюрприз. Президент Турции Тайип Эрдоган подготовил для Меркель необычные и весьма оригинальные подарки. Это изящное инкрустированное зеркало и старинный шлем. Подобные вещицы всегда хранились во дворцах, и потому символизируют силу, роскошь и богатство.
Судя по всему, подарки Меркель понравились, а зеркальце особенно пришлось по вкусу.
Канцлер отметила, что открытие университета - это важный шаг в установлении сотрудничества между Турцией и Германией. В учебном заведении смогут учиться пять тысяч студентов, пишет Sozcu.
В рамках визита в Стамбул Меркель обсудит с Эрдоганом и некоторые политические вопросы. Это, в частности, ситуация в Ливии, Сирии и экономическое сотрудничество между странами.
ИСТОЧНИК KP.RU