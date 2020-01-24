2020-01-24T16:57:09+03:00
Политика

Эрдоган подарил Меркель декоративное зеркало и шлем

Встреча состоялась в рамках открытия турецко-немецкого университета
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эрдоган подарил Меркель памятные подаркиЭрдоган подарил Меркель памятные подаркиФото: REUTERS
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24 января Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла с рабочим визитом в Стамбул для открытия турецко-немецкого университета. После официальной церемонии её ждал приятный сюрприз. Президент Турции Тайип Эрдоган подготовил для Меркель необычные и весьма оригинальные подарки. Это изящное инкрустированное зеркало и старинный шлем. Подобные вещицы всегда хранились во дворцах, и потому символизируют силу, роскошь и богатство.

Судя по всему, подарки Меркель понравились, а зеркальце особенно пришлось по вкусу.

Канцлер отметила, что открытие университета - это важный шаг в установлении сотрудничества между Турцией и Германией. В учебном заведении смогут учиться пять тысяч студентов, пишет Sozcu.

В рамках визита в Стамбул Меркель обсудит с Эрдоганом и некоторые политические вопросы. Это, в частности, ситуация в Ливии, Сирии и экономическое сотрудничество между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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