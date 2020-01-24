Палестина опровергла информацию о переговорах с США по "сделке века"
В Палестине опровергли заявление американского главы Дональда Трампа, что его администрация обсуждала "сделку века" с палестинскими представителями.
Ранее президент США заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до запланированной на 28 января встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп сообщал, что палестинцы и израильтяне должны сами решить между собой вопросы о формуле будущего урегулирования.
- Палестинская позиция ясна и последовательна против решений Трампа по Иерусалиму и другим вопросам, а также против всего, что связано со "сделкой века", - рассказали палестинские власти.
Также было подчеркнуто, что не было "ни кратких, ни подробных разговоров с США по "сделке века", сообщает агентство ВАФА.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что сообщения о деталях и сроках «сделки века» – чистые спекуляции. Президент США сообщил, что с нетерпением ждет встречи с гостями из Израиля – Нетаньяху и Ганцем.
ИСТОЧНИК KP.RU