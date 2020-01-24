24 Янв. 2020 2020-01-24T18:03:42+03:00

Палестина опровергла информацию о переговорах с США по "сделке века" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее Трамп заявил, что озвучит план ближневосточного урегулирования до встречи с Нетаньяху

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В Палестине опровергли заявление американского главы Дональда Трампа, что его администрация обсуждала "сделку века" с палестинскими представителями.

Ранее президент США заявил, что огласит план ближневосточного урегулирования до запланированной на 28 января встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп сообщал, что палестинцы и израильтяне должны сами решить между собой вопросы о формуле будущего урегулирования.

- Палестинская позиция ясна и последовательна против решений Трампа по Иерусалиму и другим вопросам, а также против всего, что связано со "сделкой века", - рассказали палестинские власти.

Также было подчеркнуто, что не было "ни кратких, ни подробных разговоров с США по "сделке века", сообщает агентство ВАФА.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что сообщения о деталях и сроках «сделки века» – чистые спекуляции. Президент США сообщил, что с нетерпением ждет встречи с гостями из Израиля – Нетаньяху и Ганцем.

ИСТОЧНИК KP.RU