Официальный курс евро на выходные снизился до 68 рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:38:57+03:00

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Банк России установил официальный курс доллара и евро на выходные и понедельник, 25-27 января. Европейская валюта подешевела на 39,32 копейки и составила 68,29 рубля. Доллар, в свою очередь. также подешевел. Американская валюта потеряла в цене 14,84 копейки и остановилась на отметке в 61,80 рубля.

Исходя из этих данных, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) также понизилась на 25,85 копейки и составила 64,72 рубля.

Ранее сайт kp.ru прогнозировал, каким будет курс доллара и евро в 2020 году. Согласно прогнозам, в первой половине года рубль будет укрепляться по отношению к доллару и евро. Этому будет способствовать довольно дорогая нефть и политика Центробанка, которая направлена на повышение интереса инвесторов к российскому долгу.

ИСТОЧНИК KP.RU