Порошенко вызвали на очередной допрос 31 января по делу об инциденте в Керченском проливе

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:45:44+03:00

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Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали 31 января на новый допрос в Государственное бюро расследований. При этом политик сравнил предыдущие допросы с шоу, а также обвинил следователей в неподготовленности и ангажированности.

Порошенко назвал сложившуюся ситуацию "политическим преследованием" и обвинил Бюро в сотрудничестве с Россией.

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ИСТОЧНИК KP.RU