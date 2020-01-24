До конца апреля 2020 года виза в Шри-Ланку останется бесплатной для россиян

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:14:23+03:00

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Шри-Ланка продлит срок действия бесплатной визы для граждан 48 стран, включая Россию. Оформить визу бесплатно можно до 30 апреля 2020 года, сообщает ассоциация туроператоров АТОР.

До августа прошло года граждане России должны были получать электронное разрешение на въезд в Шри-Ланку. Оформление такого разрешения на сайте консульства стоило 35 долларов, в аэропорту - 40 долларов.

Представители местного турбизнеса заявляют, что финансовые потери от предоставления туристам бесплатной визы фактически незначительны. Особенно, если учитывать весь доход отрасли - 4,4 миллиарда долларов.

По данным управления по туризму Шри-Ланки, за 2019 год на остров прибыло 86 549 туристов из России. Это на 34,2 процента больше, чем в 2018 году (64 497) и на 84 процента больше, чем в докризисный 2013-й (47 265). По количеству российских туристов, посещающих Шри-Ланку, 2019 стал рекордным годом.

ИСТОЧНИК KP.RU