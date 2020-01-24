30 украинских городов могут остаться без отопления с 1 февраля

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:58:15+03:00

Жители 30 городов Украины могут остаться без отопления с 1 февраля Фото: REUTERS

Это связано с задолженностью некоторых компаний перед "Нафтогазом"

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"Нафтогаз Украины" предупредил, что 30 городов могут частично или полностью лишится отопления с 1 февраля. Связано это с задолженностью некоторых предприятий теплоэнергетики перед "Нафтогазом".

- Мы письменно оповестили эти предприятия о необходимости проведения срочных расчетов во избежание прекращения газоснабжения, - говорится на сайте компании.

"Нафтогаз" отметил, что ненадлежащие расчеты таких предприятий создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах.

По состоянию на 23 января, предприятия-должники должны выплатить более 454 миллионов гривен. Список этих компаний, был известен еще в сентябре 2019 года. В него вошли предприятия таких городов как Одесса, Харьков, Кривой Рог. Днепр, Житомир и другие.

Напомним, в ноябре 2019 года правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU