Стрелком, который убил шесть человек в Рот-ам-Зе, оказался 26-летним гражданином Германии

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:23:14+03:00

Местная полиция считает, что преступление было совершено на бытовой почве

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Полиция немецкого города Рот-ам-Зе сообщила, что стрелком, который убил шесть человек, оказался 26-летним гражданином Германии. Уточняется, что в результате трагедии шесть человек погибли, два получили ранения.

Ранее сообщалось о том, что преступление было совершено на бытовой почве: сам преступник и жертвы были членами одной семьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU