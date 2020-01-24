2020-01-24T21:07:07+03:00
В мире

Помпео отправится в большое турне по постсоветским странам

Госсекретарь США планирует посетить Киев, Минск, Нур-Султан и Ташкент
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Помпео отправится в большое турне по постсоветским странамПомпео отправится в большое турне по постсоветским странамФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что с 29 января по 4 февраля отправится в большое турне по постсоветским странам. Так, американский представитель планирует посетить Киев, Минск, Нур-Сулнтан, Ташкент и встретиться с главами государств.

Уже известно, что на 30 января у Помпео запланирована встреча с украинским главой Владимиром Зеленским. А 1 февраля госсекретарь США посетит Минск, где встретится с президентом Александром Лукашенко, а также с министром иностранных дел страны Владимиром Макеем.

При этом в Госдепе рассказали, что главной целью поездки является показать стремление к нормализации двусторонних отношений.

Майк Помпео после визита в Минск посетить Нур-Султан, где встретится с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале января госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, в Белоруссию и Казахстан из-за нападения на посольство в Ираке. В Госдепартамене объяснили это необходимостью пребывания его в Вашингтоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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