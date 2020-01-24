Умер российский философ Эдуард Колчинский
Печальная весть пришла из северной столицы. В пятницу, 24 января, на 76-м году жизни умер известный российский ученый – историк науки, биолог и философ, автор около тысячи научных работ Эдуард Колчинский.
Об этом сообщил на своем официальном сайте Санкт-Петербургский филиал института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, где профессор Колчинский работал более полувека, а в последние годы являлся главным научным сотрудником.
«Имя этого учёного будет жить вечно благодаря его делам и ученикам. Светлая память Эдуарду Израилевичу», - говорится в сообщении пресс-службы СПбФ ИИЕТ.
СПРАВКА «КП»
Эдуард Израилевич Колчинский родился 16 сентября 1944 года в городе Карталы Челябинской области. С 1995 по 2015 год был директором Санкт-Петербургского филиала института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. Профессор Колчинский – автор около тысячи научных работ в области истории эволюционной теории, эволюции биосферы, развития эволюционной теории в СССР, Германии и США. Кроме того, ученый изучал развитие истории науки и философские проблемы биологии.
Он также написал десятки монографий, в том числе такие как «Эволюция эволюции. Историко-критические очерки проблемы», «Эволюция биосферы: Историко-критические очерки исследований в СССР».
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU