24 Янв. 2020 2020-01-25T00:12:58+03:00

Умер российский философ Эдуард Колчинский. Фото с сайта Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН

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Печальная весть пришла из северной столицы. В пятницу, 24 января, на 76-м году жизни умер известный российский ученый – историк науки, биолог и философ, автор около тысячи научных работ Эдуард Колчинский.

Об этом сообщил на своем официальном сайте Санкт-Петербургский филиал института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, где профессор Колчинский работал более полувека, а в последние годы являлся главным научным сотрудником.

«Имя этого учёного будет жить вечно благодаря его делам и ученикам. Светлая память Эдуарду Израилевичу», - говорится в сообщении пресс-службы СПбФ ИИЕТ.

СПРАВКА «КП»

Эдуард Израилевич Колчинский родился 16 сентября 1944 года в городе Карталы Челябинской области. С 1995 по 2015 год был директором Санкт-Петербургского филиала института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. Профессор Колчинский – автор около тысячи научных работ в области истории эволюционной теории, эволюции биосферы, развития эволюционной теории в СССР, Германии и США. Кроме того, ученый изучал развитие истории науки и философские проблемы биологии.

Он также написал десятки монографий, в том числе такие как «Эволюция эволюции. Историко-критические очерки проблемы», «Эволюция биосферы: Историко-критические очерки исследований в СССР».

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ИСТОЧНИК KP.RU