Лукашенко одобрил внесение поправок в газовый контракт с Россией

25 Янв. 2020 2020-01-25T07:29:18+03:00

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о проекте международного договора, которым одобрил проект протокола о внесении поправок в газовое соглашение с Россией.

Изменения коснутся порядка формирования цен на поставки природного топлива в республику и его транспортировке по газопроводам. За основу для проведения переговоров взят документ от 25 ноября 2011 года. Об этом сообщается на национальном правовом интернет-портале.

Лукашенко также поручил кабинету министров провести переговоры по проекту протокола. Президент разрешил вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера.

Напомним, 31 декабря 2019 года "Газпром" и Белоруссия договорились, что контрактные объемы поставок и транзита газа из России через республику продлены до 2021 года. Сайт kp.ru писал, что первые два месяца 2020-го братская страна будет получать топливо по цене прошлого года – 127 долларов за одну тысячу кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU