Минтруд предложил 122 профессии в качестве альтернативы службе в армии
Министерство труда и социальной защиты опубликовано новый список профессий, которые россияне могут выбрать для прохождения альтернативной гражданской службы в 2020 году.
Перечень состоит из 122 пунктов, предложенных федеральными и региональными органами власти на основе данных о вакантных должностях. Так, вместо службы в армии призывники могут поработать водителями, малярами, поварами, почтальоны, курьерами, лаборантами, врачами и преподавателями. Также добавлены профессии зверовода, матроса, установщика декораций, гидрогеолога, оператора котельной и медицинского регистратора.
"В проекте приказа также содержится перечень из 622 организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы. В основном, это государственные учреждения", - уточняется на сайте ведомства.
Воспользоваться возможностью могут 3416 человек.
Альтернативная гражданская служба - это законный и бесплатный способ не идти в армию. Достаточно подать заявление и ждать ответа. Сайт kp.ru писал о случае Никиты Колбанева из Тольятти, который решил принести пользу стране, не маршируя по плацу.
ИСТОЧНИК KP.RU