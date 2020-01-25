Минтруд предложил 122 профессии в качестве альтернативы службе в армии

25 Янв. 2020 2020-01-25T10:40:19+03:00

Альтернативная гражданская служба - это законный способ не идти в армию Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2020 году призывники смогут поработать звероводами, курьерами, малярами и установщиками декораций

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Министерство труда и социальной защиты опубликовано новый список профессий, которые россияне могут выбрать для прохождения альтернативной гражданской службы в 2020 году.

Перечень состоит из 122 пунктов, предложенных федеральными и региональными органами власти на основе данных о вакантных должностях. Так, вместо службы в армии призывники могут поработать водителями, малярами, поварами, почтальоны, курьерами, лаборантами, врачами и преподавателями. Также добавлены профессии зверовода, матроса, установщика декораций, гидрогеолога, оператора котельной и медицинского регистратора.

"В проекте приказа также содержится перечень из 622 организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы. В основном, это государственные учреждения", - уточняется на сайте ведомства.

Воспользоваться возможностью могут 3416 человек.

Альтернативная гражданская служба - это законный и бесплатный способ не идти в армию. Достаточно подать заявление и ждать ответа. Сайт kp.ru писал о случае Никиты Колбанева из Тольятти, который решил принести пользу стране, не маршируя по плацу.

ИСТОЧНИК KP.RU