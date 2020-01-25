Пародия на логотип "Стартрека": в Сети высмеяли эмблему Космических войск США
Пользователи Twitter назвали плагиатом логотип Космических войск США, представленный накануне американским президентом Дональдом Трампом.
В Сети обратили внимание на поразительное сходство эмблемы с символом "Объединенной федерации планет" из популярного сериала "Звездный путь".
Дональд Трамп представил эмблему Космических сил США. Фото: twitter/realDonaldTrump
"Вы что, просто украли логотип "Стартрека?" - возмутился один из комментаторов под постом на странице главы Белого дома.
"Это выглядит точь-в-точь как логотип "Объединенной федерации планет", - поддержал его другой пользователь.
"Чувствую, что где-то здесь нарушен товарный знак", - сыронизировал третий.
Эмблемы, действительно, очень похожи
"Я пришел в восторг, когда увидел этот логотип, потому что он доказывает, что ты мошенник", - говорится под постом.
Пользователи предположили, что в скором времени администрации Трампа придется поговорить с адвокатами создателей "Звездного пути".
Сайт kp.ru писал, что логотип шестого вида Вооруженных сил США был представлен после консультации с "великими военными руководителями и дизайнерами".
ИСТОЧНИК KP.RU