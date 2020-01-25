2020-01-25T10:46:18+03:00
Политика

Пародия на логотип "Стартрека": в Сети высмеяли эмблему Космических войск США

Пользователи Twitter заметили огромное сходство изображения с символом "Объединенной федерации планет" из популярного сериала
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский президент Дональд ТрампАмериканский президент Дональд ТрампФото: REUTERS
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Пользователи Twitter назвали плагиатом логотип Космических войск США, представленный накануне американским президентом Дональдом Трампом.

В Сети обратили внимание на поразительное сходство эмблемы с символом "Объединенной федерации планет" из популярного сериала "Звездный путь".

Дональд Трамп представил эмблему Космических сил США. Фото: twitter/realDonaldTrump

Дональд Трамп представил эмблему Космических сил США. Фото: twitter/realDonaldTrump

"Вы что, просто украли логотип "Стартрека?" - возмутился один из комментаторов под постом на странице главы Белого дома.

"Это выглядит точь-в-точь как логотип "Объединенной федерации планет", - поддержал его другой пользователь.

"Чувствую, что где-то здесь нарушен товарный знак", - сыронизировал третий.

Эмблемы, действительно, очень похожи

Эмблемы, действительно, очень похожи

"Я пришел в восторг, когда увидел этот логотип, потому что он доказывает, что ты мошенник", - говорится под постом.

Пользователи предположили, что в скором времени администрации Трампа придется поговорить с адвокатами создателей "Звездного пути".

Сайт kp.ru писал, что логотип шестого вида Вооруженных сил США был представлен после консультации с "великими военными руководителями и дизайнерами".

ИСТОЧНИК KP.RU

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