Дженна Фишер из "Офиса" тайком засняла фаната, пока он смотрел тот самый сериал

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:14:45+03:00

Парень даже не подозревал, что от актрисы на экране его отделяют всего несколько метров [видео]

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Американская актриса Дженна Фишер из культового сериала "Офис" засняла на видео курьезную ситуацию. Рядом с ней на борту самолета сидел молодой человек, который смотрел с ноутбука то самое телешоу, где артистка появляется в роли секретарши Пэм Бисли.

Поклонника творчества Фишер и ее саму разделяли всего пара метров, но парень был слишком увлечен просмотром, чтобы оборачиваться. Актрису ситуация явно позабавила и она опубликовала видеоролик у себя в сториз в Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756819" frameborder="0"></iframe> Актриса Дженна Фишер из сериала «Офис» сняла на видео парня, который смотрит «Офис».

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ИСТОЧНИК KP.RU