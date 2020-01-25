Дженна Фишер из "Офиса" тайком засняла фаната, пока он смотрел тот самый сериал
Американская актриса Дженна Фишер из культового сериала "Офис" засняла на видео курьезную ситуацию. Рядом с ней на борту самолета сидел молодой человек, который смотрел с ноутбука то самое телешоу, где артистка появляется в роли секретарши Пэм Бисли.
Поклонника творчества Фишер и ее саму разделяли всего пара метров, но парень был слишком увлечен просмотром, чтобы оборачиваться. Актрису ситуация явно позабавила и она опубликовала видеоролик у себя в сториз в Instagram.
Актриса Дженна Фишер из сериала «Офис» сняла на видео парня, который смотрит «Офис».
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU