Путин поручил проверить законность вынесенного Константину Котову приговора

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:53:58+03:00

Суд над активистом состоялся в сентябре 2019 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодой человек был осужден на четыре года тюрьмы за нарушение правил проведения митингов

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Президент России Владимир Путин поручил организовать проверку законности уголовного преследования Константина Котова, который был осужден на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митингов.

Соответствующее поручение было дано по итогам пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря.

"Генпрокуратуре РФ... организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", - сообщается на сайте Кремля.

Доклад по ситуации должен быть представлен до 31 марта.

Сайт kp.ru писал, что суд над Котовым состоялся в начале сентября прошлого года. Активист неоднократно выходил на несогласованные акции протеста, а в августе проигнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжил митинговать. Свою вину молодой человек не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU