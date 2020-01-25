2020-01-25T14:53:58+03:00
Политика

Путин поручил проверить законность вынесенного Константину Котову приговора

Молодой человек был осужден на четыре года тюрьмы за нарушение правил проведения митингов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Суд над активистом состоялся в сентябре 2019 годаСуд над активистом состоялся в сентябре 2019 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поручил организовать проверку законности уголовного преследования Константина Котова, который был осужден на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митингов.

Соответствующее поручение было дано по итогам пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря.

"Генпрокуратуре РФ... организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К.А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования", - сообщается на сайте Кремля.

Доклад по ситуации должен быть представлен до 31 марта.

Сайт kp.ru писал, что суд над Котовым состоялся в начале сентября прошлого года. Активист неоднократно выходил на несогласованные акции протеста, а в августе проигнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжил митинговать. Свою вину молодой человек не признал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хуснуллин рассказал о необходимости реновации жилья по всей России
Китайская туристка с болезнью Альцгеймера пропала в Москве
Путин поручил проверить законность вынесенного Константину Котову приговора
Качиньский заявил, что Россия должна выплатить Польше репарации
Чеснаков об отставке Суркова: "Когда появится указ - определит президент"
В китайском Ухане построят вторую больницу для зараженных коронавирусом
Новый глава Минздрава поздравил будущих медиков с Днем студента
Наивысший уровень ЧС объявлен в 25 провинциях Китаях
Захарова записала видеопоздравление с Новым годом на китайском языке
Путин принес соболезнования родным жертв землетрясением в Турции
Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова
МИД Ирана: виновник крушения украинского Boeing находится в тюрьме
Роспотребнадзор: в России не выявлено больных новым коронавирусом
Дженна Фишер из "Офиса" тайком засняла фаната, пока он смотрел сериал
Появилось видео землетрясения в Турции, при котором погибли десятки человек
Пародия на логотип "Стартрека": в Сети высмеяли эмблему Космических войск США
Землетрясение в Турции: погибли 20 человек, более 1000 пострадали
Минтруд предложил 122 профессии в качестве альтернативы службе в армии
Опубликовано фото с вероятного места первого заражения коронавирусом
Владислав Сурков оставил госслужбу
Помпео обругал журналистку за вопросы об Украине
Овечкин вошел в пятерку лучших игроков НХЛ по итогам десятилетия
Познер заявил, что в России "много уродливого"