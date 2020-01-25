Москва сожалеет, что Токио присоединилось к модной на Западе «антироссийской шпиономании»

25 Янв. 2020 2020-01-25T17:22:49+03:00

Москва сожалеет, что Токио присоединилось к модной на Западе «антироссийской шпиономанией» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство РФ прокомментировало заявление о том, что торгпредстватильству России якобы передали украденные секретные коммерческие данные Японии

Изменить размер текста: A A

Москва сожалеет, что Токио присоединилось к модной на Западе «антироссийской шпиономанией». Так посольство России прокомментировала информацию о том, что сотрудникам российского торгпредстватильства в Японии якобы передали украденные секретные данные.

«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании», - говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном на странице в Facebook.

Это противоречит согласованной Москвой и Токио линии на создание позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества и решения непростых вопросов, стоящих на совместной повестке дня.

В посольстве заявили, что такие заявления противоречат налаживания двустороннего сотрудничества. Более того отметили, что «мегафонная дипломатия» через СМИ не раз доказывало «безрезультатность и пагубность».

Ранее появилось сообщение о том, что японская полиция обратилась в российское посольство с просьбой поспособствовать явке двух сотрудников торгового представительства России в Японии, которым якобы могли быть переданы секретные данные.

Отметим, что ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил Токио «преисполнено решимости» подписать мирный договор с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU