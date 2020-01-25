2020-01-25T19:10:17+03:00
Политика

«Антироссийская агония»: в Госдуме прокомментировали требование Польши о репарациях

По словам Слуцкого, польские политики пытаются получить дивиденды на «исторической ереси»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Леонид СлуцкийЛеонид СлуцкийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Польские политики пытаются получить дивиденды на собственной «исторической ереси». Так глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия обязана выплатить республике репарации.

Российский депутат отметил, что СССР «не только спас поляков от уничтожения, но и помог восстановить разрушенную экономику». По его словам, польские политики «из последних сил пытаются очернить роль СССР в победе над фашизмом и подвиг советского солдата», а заявление Качиньского прошло «в тренде фальсификации истории Второй мировой войны».

«Это уже антироссийская агония и конвульсии от бессилия», - заявил глава комитета, добавив, что происходящие является «абсолютным кощунством».

Напомним, 9 января польский Сейм принял резолюцию том, что СССР якобы виновен в начале Второй Мировой войны наравне с гитлеровской Германией. Накануне на основе принятого документа Качиньский заявил, что Россия обязана выплатить Польше репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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