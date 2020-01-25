2020-01-25T20:02:05+03:00
Общество

Посольство РФ обсуждает с Китаем организацию выезда россиян из города Уханя

Граждане России хотят покинуть закрытый город из-за нового коронавируса [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Посольство РФ обсуждает с Китаем выезд россиян из города УханяПосольство РФ обсуждает с Китаем выезд россиян из города УханяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посольство России в Китае ведет переговоры с китайской стороной по вопросу организации выезда российских граждан из провинции Хубэй и закрытого из-за коронавируса города Уханя. Об этом рассказал пресс-атташе диппредставительства Георгий Егоров.

«Нам поступают просьбы от наших граждан разъяснить им, как возможно выехать из провинции Хубэй, как покинуть Ухань. В настоящий момент мы обрабатываем все эти обращения и совместно с китайской стороной прорабатываем вопрос относительно организации выезда российских граждан их Уханя и провинции Хубэй», - передает РИА Новости слова российского дипломата.

В посольстве сообщили, что на данный момент нет официального ответа по запросу о порядке выезда иностранных граждан из Уханя.

Напомним, из-за вспышки нового коронавируса в Китае объявили закрытыми 10 городов. Самые серьезные ограничения ввели в Ухане, с которого началось распространение заболевания. 25 провинций и городов Китая объявили высший уровень реагирования.

Как писал сайт kp.ru, жертвами «китайской пневмонии» стали более 40 человек, заболели - почти 1300 человек. В России больных не зарегистрировано, но в КНР предупреждают об ускорении распространения вируса, а также о возможности мутации.

Китайская угроза. Как новый супервирус захватывает планету

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ИСТОЧНИК KP.RU

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