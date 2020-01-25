2020-01-25T21:41:58+03:00
Происшествия

В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус: семь человек госпитализированы

В транспортном средстве находился 31 человек, в том числе двое детей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус: семь человек госпитализированы. Фото: МЧС РоссииВ Калужской области перевернулся экскурсионный автобус: семь человек госпитализированы. Фото: МЧС России
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В субботу, 25 января, экскурсионный автобус перевернулся на автодороге Козельск - Калуга в Калужской области. В результате происшествия пострадали семь человек. Об этом сообщили в МЧС России.

«В автобусе находился 31 человек, в том числе двое детей. Семь человек госпитализированы. Погибших нет», - передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В МЧС уточнили, что происшествие произошло около 19:00, когда автобус возвращался в Подмосковье. Пассажиров временно разместили в доме - интернате, где организован пункт временного размещения. В Подмосковье их доставит резервный автобус.

Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, в октябре прошлого года туристический автобус перевернулся в Нижегородской области. В результате происшествия пострадали 20 человек. Всего в автобусе находились два водителя и 27 пассажиров. Причиной аварии стала мокрая дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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