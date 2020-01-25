2020-01-25T22:30:05+03:00
В мире

Новый Boeing 777X начал первый испытательный полет

Американская компания обещает, что самолет станет «самым большим и самым экономичным» двухмоторным реактивным лайнером
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Новый Boeing 777X начал первый испытательный полетНовый Boeing 777X начал первый испытательный полетФото: REUTERS
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Американская корпорация Boeing начала первый испытательный полет нового самолета Boeing 777X, который через несколько часов должен приземлиться в аэропорту в Сиэтле (штат Вашингтон).

Как сообщает компания, Boeing 777X основан на «самом успешном двухмоторном самолете в истории» Boeing 777 и передовых технологиях Boeing 787 Dreamliner, поэтому новый лайнер должен стать «самым большим и самым экономичным двухмоторным реактивным самолетом в мире».

Boeing ведет трансляцию испытательного полета на своем сайте.

Напомним, в корпорации заявили, что первый испытательный полет является «важным этапом тщательных испытаний» для нового лайнера, однако ранее он был перенесен из-за сильного ветра. Самолет должен был подняться в воздух с аэродрома Пайн-Филд в пятницу, 24 января, в 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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